Rata de infectare din București a ajuns la 0,91 cazuri la mia de locuitor Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, astazi, sub pragul de 1 caz la mia de locuitori. Duminica, incidenta COVID-19 in Bucuresti a fost de 0,98 cazuri la mia de locuitori.Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe 22 octombrie: 16,54 cazuri la mia de locuitori. Evoluția ratei de incidența cumulata calculata la 14 zile: 12.12.2021 – ora 10:00 – valoarea de 0.98 11.12.2021 – ora 10:00 – valoarea de 1 10.12.2021 – ora 10:00 – valoarea de 1.1 9.12.2021 – ora 10:00 – valoarea de 1.17 8.12.2021 – ora 10:00 – valoarea de 1.21 7.12.2021… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

