Rata de infectare cu noul coronavirus a scăzut în Lugoj, de la 7,17 la 7,05 cazuri/1.000 locuitori Autoritațile au anunțat ca fac o analiza privind necesitatea carantinarii municipiilor Timișoara și Lugoj, insa, in ultimele 24 de ore in cele doua localitați rata de infectare cu noul coronavirus a scazut, de la 8,03 la 7,72 cazuri/1.000 de locuitori in Timișoara și de la 7,17 la 7,05 cazuri/1.000 de locuitori in Lugoj. Dupa cum a anunțat Instituția Prefectului Timiș, in aceasta dimineața localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Timișoara – 7,72; Lugoj – 7,05; Buziaș – 3,15; Ciacova – 3,16; Faget – 3,37; Gataia -5,54 ; Jimbolia- 5,81; Recaș… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

