Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in Timisoara este azi 0,96, in scadere fața de ziua precedenta, cand a fost 1,06. La nivelul judetului, rata este azi 0,89, in scadere comparativ cu ziua de ieri, cand era 0,96. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Checea: 5,57. Astazi, conform datelor…

- Rata de infectare in Timisoara este azi 0,96, in scadere fața de ziua precedenta, cand a fost 1,06. La nivelul judetului, rata este azi 0,89, in scadere comparativ cu ziua de ieri, cand era 0,96. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Checea: 5,57. Astazi, conform datelor…

- Rata de infectare in Timisoara este azi 3,51, in scadere fata de ziua precedenta, cand era 3,75. La nivelul judetului, rata este azi 3,22 tot in scadere fața de ieri, cand era 3,37. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Peciu Nou: 10,19. Astazi, conform datelor furnizate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 205 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.078 de teste efectuate (din care 789 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (66), Lugoj (19) și Peciu Nou (11).…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 235 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.274 teste efectuate (din care 455 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (103), Lugoj (17), Peciu Nou (12),…

- Rata de infectare in Timisoara este azi 6,66, in scadere fata de ziua precedenta, cand era 6,82. La nivelul judetului, rata este azi 5,29, in scadere fața de ieri, cand era 5,37. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Bogda: 10,98. Astazi, conform datelor furnizate de…

- Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, astazi, este 5,29, intr-o continua scadere dupa ce ieri a fost 5,37. In cazul Timișoarei – rata a ajuns la 6,66 de la 6,82. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 220 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.416 teste efectuate (din care 492 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (122), Lugoj (19) și Variaș (8). Coeficientul…