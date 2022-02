Rata de infectare cu Covid-19 se apropie de 38 cazuri la mia de locuitori Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, vineri, de 37,78 cazuri la mia de locuitori, conform Directiei de Sanatate Publica. Aceasta este cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrata pana acum in Capitala.In ziua precedenta, incidenta a fost de 36,09 cazuri la mia de locuitori.Rata de incidenta COVID-19 a crescut accentuat de la inceputul acestui an. La 1 ianuarie era de 0,72 cazuri la mia de locuitori. The post Rata de infectare cu Covid-19 se apropie de 38 cazuri la mia de locuitori appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

