Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 5,99. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori…

- Joi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 5,9. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:…

- La noua zile de la intrarea Timisoarei in carantina, fiind asteptate efecte pozitive, rezultatele sunt exact invers. Astfel rata a urcat foarte ușor de la 7,97 ieri la 7,98 azi. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in Timiș, este…

- La opt zile de la intrarea Timisoarei in carantina, fiind asteptate efecte pozitive, rezultatele sunt exact invers. Astfel rata a urcat ușor de la 7,36 ieri la 7,97 azi. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in Timiș, este 5,86. Localitațile…

- Rata de infectare in Timisoara a ajuns azi 6,86, in sensibila urcare fața de ziua precedenta, cand a fost 6,65. La nivelul judetului, rata este azi 4,95, in urcare comparativ cu ziua precedenta, cand a fost 4,77. Cea mai mare rata se inregistreaza la Varias: 10,69. Astazi, conform datelor furnizate…

- Incidența cazurilor de SARS-COV-2 a crescut alarmant in ultimele 24 de ore. Direcția de Sanatate Publica anunța ca, astazi, rata de infectare din municipiul Brașov este de 2.95 la mia de locuitori, de la 2.65 ieri. Și in județ avem o incidența in creștere semnificativa in ultimele 24 de ore, de la 2.04…

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, rata de infectare la o mie de locuitori, in județ, este 3,613. Ieri, rata a fost 3,628. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara – 4,53 (ieri era 4,49), Buziaș-3,63, Recaș –…

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, rata de infectare la o mie de locuitori, in județ, este 3,528, in ușoara scadere de la 3,638. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara – 4,17 (ieri era 4,28); Gataia-4,19, Recaș…