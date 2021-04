Stiri pe aceeasi tema

- Scade in continuare rata de infectare in Timișoara, de la 7,40 la 7,14. O rata mai mica se inregistreaza și in județ. La aceasta data sunt 53 de localitați care au rata peste 3/1000 de locuitori.

- Marți, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 6. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:…

- Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, sambata Sambata, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 6,03. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Localitațile cu…

- Sambata, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 5,99. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori…

- Rata de infectare in Timisoara este azi 8,19, in scadere foarte ușoara fața de ziua precedenta, cand era 8,23 la mia de locuitori. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in județ, este 5,99. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele…

- Joi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 5,9. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:…

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 5,49. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: 1 PADURENI 13,43 2 MOSNITA NOUA 12,5 3 JEBEL 11,43 4 MANASTIUR 10,93 5 GIROC 9,8…

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, rata de infectare la o mie de locuitori, in județ, este 3,528, in ușoara scadere de la 3,638. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara – 4,17 (ieri era 4,28); Gataia-4,19, Recaș…