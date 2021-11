Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile este de 4,76 cazuri la mia de locuitori in București, informeaza Directia de Sanatate Publica. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe data de 22 octombrie: 16,54 cazuri la mia de locuitori. In urma cu o zi, incidenta…

- Rata de infectare cu COVID-19 in București este in continua scadere. Astazi, 17 noiembrie, Direcția de Sanatate Publica a anunțat ca incidența cazurilor a ajuns sub 6 la mia de locuitori in Capitala.

- Ultima oara cand a mai fost raportata o incidența sub 6 la mie a fost la sfarșitul lunii septembrie: pe 28.09.2021, valoarea a fost de 5.57, la doua saptamani de la deschiderea scolii cu prezența fizica, pe 13.09.2021, incidența fiind de 1,52 la mie.Rata de incidența cumulata calculata la 14 zile.15.11.2021…

- Rata de infectare cu noul coronavirus in București e in continuare in scadere. Astazi Direcția de Sanatate Publica a Capitalei a anunțat ca incidența cazurilor a ajuns sub 7 la mia de locuitori.

- Rata de infectare in Capitala a coborat, astazi, sub 14 la mia de locuitori, fiind in scadere fața de ziua precedenta, cand a fost raportat un indice de 14,35. Incidenta cazurilor COVID-19 in București a scazut miercurea trecuta sub 16 la mie, dupa 11 zile in care a stat peste acest prag. De menționat…

- Rata de incidența cumulata calculata la 14 zile.27.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 15.9326.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.1325.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.2424.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.3823.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.5322.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.5421.10.2021…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile este, luni, in Bucuresti, de 16,24 de cazuri la mia de locuitori, potrivit site-ului Directiei de Sanatate Publica. In urma cu o zi, rata de incidenta a fost 16,38. Acum o luna, pe 25 septembrie, aceasta a avut valoarea de 4,1. Incidenta COVID a trecut…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile este, miercuri, in Bucuresti, de 16,51 cazuri la mia de locuitori, potrivit site-ului Directiei de Sanatate Publica. In urma cu o zi, rata de incidenta a fost 16,44. Acum o luna, pe 20 septembrie, incidenta COVID-19 in Bucuresti era de 2,57 cazuri…