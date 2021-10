Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare a ajuns, vineri, in București la aproape 16 la mia de locuitori. Este cea mai mare incidența de la inceputul pandemiei. Conform DSP București, rata de infectare a ajuns vineri la 15,83 la mia de locuitori, dupa de joi a fost de 15,4 la mie. Și in județul Ilfov, rata de infectare […]…

- Rata de infectare crește accelerat in București, ajungand la 12,24 la mia de locuitori, potrivit DSP București. Practic, mai mult de un bucureștean din o suta s-a infectat cu Covid in ultimele doua saptamani. Sectorul 1 a ajuns la incidența 14, iar in jurul Capitalei, 24 de localitați au o rata de infectare…

- Rata de infectare in Bucuresti a ajuns miercuri la 10,93, fata de 10,31 la mia de locuitori cu o zi in urma, conform datelor transmise de catre autoritati. Guvernul a stabilit o serie de restrictii pentru persoanele nevaccinate, care au intrat in vigoare la miezul noptii. Conform noilor masuri, circulatia…

- Rata de infectare anunțata de autoritați in București a urcat luni la 9,64 la mie, cea mai ridicata fiind in sectorul 1. Potrivit Direcției de Sanatate Publica a municipiului București, rata de infectare in Capitala a urcat la 9,64, de la 8,98, cat era cu o zi in urma. In urma cu o saptamana, in […]…

- Rata de infectare cu Covid-19, calculata la 14 zile, a ajuns la 6,64 la mia de locuitori in Capitala, anunța Directia de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti. In Sectorul 1 al Capitalei, rata a crescut alarmant depașind 8,5 la mie.

- Capitala este inconjurata de localitati carantinate. Pe tot parcursul saptamanii, in cinci localitați din judetul Ilfov va fi carantina de noapte doar in weekend, iar in 23 de localitați devine obligatoriu certificatul verde COVID.

- Rata de infectare pe ultimele 14 zile a ajuns la 3,65 la mie in București, potrivit datelor publicate astazi de Institutul Național de Sanatate Publica. Capitala a intrat ieri in scenariul roșu, cand incidența COVID a depașit pragul de 3 la mie. Azi la ora 13.00 va avea loc la Prefectura Capitalei o…

- Expertul sustine ca a aplicat un algoritm de calcul optimist, dar si asa cifrele pandemiei tot nu arata bine. Concret, la data inceperii scolilor, Capitala va fi in scenariul galben, in cel mai bun caz. "Am plecat de la o rata curenta de crestere, aplicand ipoteza optimista ca rata de crestere va scadea…