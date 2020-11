Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Timișoara – 6,95; Lugoj – 3,96; Buziaș – 3,61; Ciacova – 11,64; Deta - 3,41, Gataia -3,29, Recaș - 5,23; Sannicolau Mare -8,76; Balinț -3,23; Becicherecu Mic -7,99;... The post Cele mai recente…

- Creștere exploziva a ratei de infectare cu coronavirus – Timișoara a ajuns, dupa o singura zi, aproape la 7cazuri la 1000 de locuitori, mai exact la 6,95. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Lugoj – 3,96; Buziaș – 3,61; Ciacova – 11,64; Deta – 3,41,…

- Rata de infectare cu coronavirus in Timișoara a explodat, in aceasta dimineața Prefectura Timiș anunțand ca a ajuns la 6,51 la mia de locuitori. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 3,25;Buziaș – 3,50; Ciacova – 7,71; Deta – 3,28, Recaș – 4,94;…

- Prefectura Timiș a anunțat in aceasta dimineața incidența de infectare in localitațile din județ care se afla in scenariile galben (peste 1,5) și roșu (peste 3). Astfel, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara – 5,26; Buziaș – 3,96; Ciacova – 4,56;…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 406 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.700 de teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 225, Lugoj – 7, Buziaș – 3, Ciacova – 9, Deta – 1, Gataia – 1, Jimbolia […]…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 66 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.118 teste efectuate. Noile cazuri sunt din Timișoara – 34, Buziaș – 6, Deta – 2, Sannnicolau Mare – 2, Bethausen – 3, Dudeștii Vechi…

- Mai bine de jumatate dintre testele de coronavirus facute in Timiș in ultimele 24 de ore au fost pozitive, Prefectura Timiș raportand 183 de cazuri confirmate de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 349 de teste efectuate. Noile cazuri sunt din Timișoara – 109, Lugoj – 2,…