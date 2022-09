Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 84 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 353 de teste efectuate (din care 317 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 188 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 849 de teste efectuate (din care 640 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 253 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 912 de teste efectuate (din care 748 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 394 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.066 de teste efectuate (din care 831 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 418 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.169 de teste efectuate (din care 865 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 202 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 508 teste efectuate (din care 432 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 350 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 942 teste efectuate (din care 727 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 169 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 762 teste efectuate (din care 583 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…