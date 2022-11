Stiri pe aceeasi tema

- DSP Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 37 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 628 teste efectuate (din care 352 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului Timiș,…

- DSP Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 35 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 608 teste efectuate (din care 475 teste rapide). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este in Timiș…

- Potrivit informarii transmise de minister, 129 dintre cazurile inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima trecere prin boala.Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 sunt in Bucuresti - 156 si Timis - 38.Cea…

- DSP Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 35 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 573 de teste efectuate (din care 441 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului Timiș,…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 100 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 552 de teste efectuate (din care 412 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 84 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 353 de teste efectuate (din care 317 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 141 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 341 de teste efectuate (din care 315 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 387 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 899 teste efectuate (din care 716 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…