Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 202 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 483 de teste efectuate (din care 183 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi, 157, sunt in Timișoara. Coeficientul infectarilor cumulate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 294 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.379 teste efectuate, din care 521 teste rapide. Cazurile noi sunt din Timișoara – 170, Lugoj – 12, Deta – 1, Sannicolau Mare – 1,…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 346 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.647 teste efectuate (din care 743 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 194, Lugoj – 12, Ciacova – 4, Faget – 1, Gataia…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 170 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.096 teste efectuate (din care 127 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 81, Lugoj – 6, Buziaș – 4, Jimbolia – 2, Recaș…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 224 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.712 teste efectuate (din care 571 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 112, Lugoj – 14, Buziaș – 2, Deta – 5, Gataia…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 250 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.987 teste efectuate, din care 341 teste rapide. Cazurile noi sunt din Timișoara – 105, Lugoj – 12, Ciacova – 2, Deta – 2, Jimbolia…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 173 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.183 de teste efectuate (din care 358 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 87, Lugoj – 9, Ciacova – 1, Deta – 1, Jimbolia…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 245 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.226 teste efectuate, dintre care 269 teste rapide. Cazurile noi sunt din Timișoara – 112, Lugoj – 30, Buziaș – 1, Ciacova – 1, Jimbolia…