Europa de Est, teatru de război. NATO confirmă că a trimis trupe în zonă

Țările NATO și-au pus forțele militare în alertă și au anunţat trimiterea de echipament militar suplimentar la granițele Ucrainei, potrivit NATO. Allies are sending more ships & jets to enhance #NATO defensive deployments in eastern Europe. A strong… [citeste mai departe]