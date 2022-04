Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 88 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.439 teste efectuate (din care 747 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 68 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 857 teste efectuate (din care 627 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului Timiș,…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 345 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.069 teste efectuate (din care 1.008 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 242 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.796 teste efectuate (din care 931 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 369 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.933 teste efectuate (din care 1.408 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (226). Din totalul persoanelor identificate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 321 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.604 teste efectuate (din care 1.427 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (193). Din totalul persoanelor identificate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 347 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.682 teste efectuate (din care 1.359 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (203). Din totalul persoanelor identificate…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 1.870 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 6.875 teste efectuate (din care 3.120 teste rapide). Acesta este cel mai mare numar de teste raportat pentru un interval de 24 de ore…