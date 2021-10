Rata de infectare COVID în București a ajuns la 8,98, cea mai mare de la debutul pandemiei Rata de infectare in Capitala a ajuns duminica la 8,98, dupa ce sambata a fost de 8,28. Asta in timp ce de duminica barurile și cluburile se in București, concertele sunt permise doar cu participarea publicului pana la 50%, iar circulatia persoanelor nevaccinate in afara locuintei, intre orele 20.00 si 05.00, este permisa doar cu declaratie. Rata de incidența cumulata calculata la 14 zile. 2.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 8.28 1.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 7.68 30.09.2021 – ora 10:00 – valoarea de 6.64 29.09.2021 – ora 10:00 – valoarea de 6.33 28.09.2021 – ora 10:00 – valoarea de 5.57… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

