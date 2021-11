Rata de infectare COVID din capitală, în scădere Incidența coronavirus in Capitala este in continua scadere, a anunțat Direcția de Sanatate Publica București(DSP). Astfel, rata de infectare COVID-19 a scazut sub 10 cazuri la mia de locuitori. Directia de Sanatate Publica Bucuresti a anunțat, luni, 8 noiembrie, ca incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 a ajuns la 9.49 cazuri la mia de locuitori. Duminica, rata de infectare in Capitala a fost de 10.13 cazuri la mia de locuitori. The post Rata de infectare COVID din capitala, in scadere appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare cu COVID din București a ajuns, vineri, 5 noiembrie, la 11,61 cazuri la mia de locuitori, in scadere cu 0,83 fața de ziua precedenta, anunța in aceasta dimineața Direcția de Sanatate Publica (DSP) București. Este a 15 zi consecutiva cand rata de infectare din București este in scadere.…

- Incidența cazurilor COVID-19 la mia de locuitori continua sa scada in Capitala și a coborat joi la 12,44 la mia de locuitori, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica București. Joi, rata de infectare in București era 12,44 la mie, fața de 12,89 cu o zi in urma. In urma cu o luna,…

- Rata de incidența continua sa scada in Capitala, pentru a șaptea zi la rand, ajungand vineri la 15.25 la mia de locuitori, potrivit datelor Directiei de Sanatate Publica. In urma cu o zi, rata de incidența a fost de 15.67. Miercuri, incidența Covid in București a scazut sub 16 la mia de locuitori, pentru…

- Rata de incidența cumulata calculata la 14 zile.27.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 15.9326.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.1325.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.2424.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.3823.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.5322.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.5421.10.2021…

- Rata incidenței infectarilor din Capitala inregistreaza astazi, 21 octombrie, o scadere ușoara fața de ziua precedenta, de la 16,51 la mie, la 16,50, potrivit datelor anunțate de Direcția de Sanatate Publica București, relateaza Hotnews.ro . Este pentru prima data de la inceputul lunii septembrie cand…

- Incidența cazurilor COVID-19 in București a ajuns miercuri la 16,51, fața de 16,44 la mia de locuitori cu o zi in urma, arata datele publicate de Direcția de Sanatate Publica. Creșterea este una ușoara incepand de marți, dupa saptamani intregi de urcare accelerata a ratei de infectare. In urma cu o…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in București a inregistrat, luni, 18 octombrie, un nou record negativ. Astfel, potrivit site-ului Direcției de Sanatate Publica București, rata de incidența cumulata calculata la 14 zile este acum de 16.42 la mia de locuitori. Recent, Comitetul Național pentru…

- Incidența cazurilor COVID-19 la mia de locuitori a continuat sa creasca in București, atingand un nou nivel fara precedent. Marți, rata de infectare anunțata de Direcția de Sanatate Publica București a ajuns la 10,31, in creștere fața de 9,64 cat era cu o zi in urma. Pentru prima oara de la apariția…