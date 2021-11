Stiri pe aceeasi tema

- Incidența cazurilor COVID-19 la mia de locuitori continua sa scada in Capitala și a coborat joi la 12,44 la mia de locuitori, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica București. Joi, rata de infectare in București era 12,44 la mie, fața de 12,89 cu o zi in urma. In urma cu o luna,…

- Incidenta COVID in Capitala a scazut, miercuri, pana la 15,93 la mia de locuitori, fata de marti cand era 16,13 la mie, potrivit datelor publicate de Directia de Sanatate Publica. Aceasta este a cincea zi de scadere a incidentei.

- Rata de incidența COVID in București a scazut sub 16 la mia de locuitori, pana la 15,93 la mie, potrivit datelor publicate miercuri de Direcția de Sanatate Publica. Scaderea a inceput de sambata, cand rata de incidența a fost de 16,53 la mie. Incidenta COVID a trecut de 6 la mia de locuitori pe 29 septembrie,…

- Incidența cazurilor de coronavirus din București a scazut, luni, 25 octombrie, la 16,24 de cazuri la mia de locuitori, a anunțat Direcția de Sanatate Publica. Duminica, datele anunțate de autoritați indicau o rata de infectare de 16,38. Rata de infectare din Capitala inregistreaza o tendința de ușoara…

- Incidența cazurilor COVID-19 in București a ajuns miercuri la 16,51, fața de 16,44 la mia de locuitori cu o zi in urma, arata datele publicate de Direcția de Sanatate Publica. Creșterea este una ușoara incepand de marți, dupa saptamani intregi de urcare accelerata a ratei de infectare. In urma cu o…

- Rata de infectare in București este in continua creștere și a ajuns joi la 15,42 la mia de locuitori, fața de 15,1 in urma cu o zi, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica.

- Incidența cazurilor de infectare cu coronavirus a trecut de 15 la mie, miercuri, in București, conform datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica. Cum a crescut rata de infectare in București, in septembrie și octombrie 13.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 15.112.10.2021 – ora 10:00 – valoarea…

- Rata de infectare in București a ajuns la 6,64, potrivit datelor publicate joi de Direcția de Sanatate Publica, iar autoritațile vor decide noi restricții. Vineri este termenul pana la care Ministerul Sanatații va anunța ce decide asupra funcționarii școlilor. “Nu copiii sunt responsabili de sanatatea…