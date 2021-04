Rata de infectare a scăzut în Ilfov și în București. Situația pe județe Rata de infectare raportata la nivelul județului Ilfov a scazut, luni, sub pragul de 9 la mia de locuitori. Situația sta la fel și in București, unde rata de infectare a scazut pentru a doua zi la rand, ajungand la 6,83. Insa in Capitala au fost raportate cele mai multe noi cazuri de infectari din ultimele 24 de ore.Grupul de Comunicare Strategica a anunțat luni 3.611 cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 14.303 teste, 8.452 de teste RT-PCR (6.013 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.439 la cerere) și 5.851 de teste rapide antigenice.Ilfovul este in continuare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Ilfov ramane in scenariul rosu cu cea mai mare incidenta de infectare cu SARS-CoV-2, mai exact 9.17 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, cand se inregistra o incidenta de 9.08, potrivit datelor comunicate, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica. Municipiul Bucuresti…

- Judetul Bihor a intrat in zona rosie de infectare cu SARS-CoV-2, inregistrand duminica o incidenta de 3,11 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, cand inregistra 2,95, potrivit datelor comunicate de Grupul de Comunicare Strategica. Judetul Ilfov ramane in scenariul rosu cu…

- Judetul Ilfov continua sa inregistreze cea mai mare rata de infectare din tara, 9,45 cazuri la mia de locuitori, in creștere fața de ziua de miercuri, 31 martie, cand era 9,37. Rata de infectare in Capitala se mentine in jurul pragului de 7 infectari la mia de locuitori, dupa ce a inregistrat 1.165…

- Judetul Ilfov are cea mai mare rata de infectare, de 8,33 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, cand erau 8,02. Municipiul Bucuresti a atins o incidenta de 6,88 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, cand cifra era 6,67.Rate mari de infectare sunt…

- Numarul cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus continua sa creasca. Cea mai mare incidența a cazurilor de infectari este inregistrata in județul Ilfov. Rata imbolnavirilor a ajuns la 7,86 la mie. Municipiul Bucuresti a atins o incidenta de 6,50 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua…

- Timiș, Ilfov, Brașov, Cluj, Hunedoara și Capitala sunt in scenariul roșu. Județul Timiș inregistreaza in continuare cea mai mare rata de infectare din țara, 5,17 cazuri la mia de locuitori, in ușoara scadere fața de ziua precendenta. Bucureștiul, care a raportat cele mai multe infecții, 984, are o rata…

- In județul Timiș, rata de infectare a scazut ușor, luni, 8 martie, de la 5,60 la 5,43 cazuri la mia de locutori, potrivit ultimului bilanț transmis de autoritați. Și in București rata este in ușoara scadere, ajungand la 3,04, dupa ce duminica era de 3,19. Capitala a raport cele mai multe infecții noi,…

- Potrivit Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), noua tulpina COVID circula deja pe jumatate din teritoriul Romaniei și este foarte posibil ca in scurt timp sa se extinda in toata țara. ”Ministerul Sanatatii a fost informat astazi, de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP) –…