- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 62 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.313 de teste, dintre care 741 de teste rapide. Rata de infectare in Timis a ajuns la 0,95. In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, 62 de persoane au fost confirmate cu coronavirus.…

- De la ultima raportare, la nivel national 699 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate doar 4.902 de teste RT-PCR si 11.179 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 280 pacienti. Pana astazi, 30 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.097.452 de cazuri…

- De la ultima raportare, la nivel national 868 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 12.314 de teste RT-PCR si 18.650 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 269 pacienti. Pana astazi, 29 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.096.753 de cazuri…

- De la ultima raportare, la nivel national 323 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 11.912 de teste RT-PCR si 15.222 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 112 pacienti. Pana astazi, 15 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1087223 de cazuri…

- De la ultima raportare, la nivel national 371 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 12.767 de teste RT-PCR si 15.036 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 98 de pacienti. Pana astazi, 12 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.086.109 cazuri…

- De la ultima raportare, la nivel national 255 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 13.305 de teste RT-PCR si 16.826 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 73 de pacienti. Pana astazi, 7 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.084.711 cazuri de…

- De la ultima raportare, la nivel national 84 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 4.087 de teste RT-PCR si 7.289 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 38 de pacienti. Pana astazi, 26 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.082.376 de cazuri de…

- De la ultima raportare, la nivel national 78 de persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 11.666 de teste RT-PCR si 13.075 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 33 de pacienti. Pana astazi, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.953 de cazuri…