Rata de incidență în Capitală, tot în creștere: 12,65 cazuri de Covid la mia de locuitori Rata de infectare in București a ajuns sambata, 9 octombrie, la 12,65 cazuri calculate la mia de locuitori, a anunțat Direcția de Sanatate Publica București . Indicele de incidența raportat in Capitala continua sa creasca, dupa ce vineri era de 12,24. Rata de incidența Covid a crescut progresiv in ultimele saptamani. Pe 25 septembrie, indicele de incidența raportat in Capitala a depașit prima oara 4 cazuri la mia de locuitori . Conform DSP, rata de infectare in ultimele cinci zile a fost: 9.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 12.658.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 12.247.10.2021 – ora 10:00 –… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

