Stiri pe aceeasi tema

- Foarte mulți locuitori ai Capitalei urmaresc anunțurile oficiale cu privire la situația generata de noul coronavirus (COVID-19). Sunt informații noi cu privire la rata de incidența in București. E vorba despre date anunțate marți, 18 ianuarie, de Direcția de Sanatate Publica (DSP) București. Din care…

- Incidența COVID a crescut din nou in Capitala, sarind de pragul de 3. Informații de ultima ora venite de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) București indica o noua creștere a ratei de incidența la nivelul Capitalei. Valoarea acesteia a depașit pragul de 3 la mia de locuitori, ceea ce inseamna intrarea…

- Luni, rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile a fost de 0,62 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, potrivit Directiei de Sanatate Publica.Rata de incidența cumulata calculata la 14 zile.27.12.2021 – ora 10:00 – valoarea de 0.6226.12.2021 – ora 10:00 – valoarea de 0.6125.12.2021…

- Rata de infectare in București a ajuns la 0,74 la mia de locuitori, la aproape o saptamana de cand incidența a devenit subunitara. Potrivit datelor DSP București, duminica, 12 decembrie, a fost prima zi in care incidența cumulata a cazurilor de COVID-19 a scazut sub 1 - 0,98, cea mai mica valoare din…

- Potrivit datelor anunțate de Direcția de Sanatate Publica, incidența cumulata la 14 zile a coborat pana la 0,85 de cazuri la mia de locuitori. Ultima oara cand a mai fost raportata aceasta incidența in Capitala a fost pe 1 septembrie, cand numarul cazurilor zilnice era deja in creștere - 1.443 de noi…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, astazi, sub pragul de 1 caz la mia de locuitori. Duminica, incidenta COVID-19 in Bucuresti a fost de 0,98 cazuri la mia de locuitori.Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe 22 octombrie: 16,54…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti a ajuns, luni, la 1,35 de cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost imregistrata pe 22 octombrie: 16,54 cazuri la mia de locuitori. Duminica, incidenta…

- Locuitorii Capitalei care stau cu ochii pe cifrele anunțate de autoritați cu privire la situația cazurilor de COVID-19 au aflat, miercuri, 10 noiembrie, la ce valoare a ajuns rata de incidența in București. E vorba despre cele mai recente informații venite de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) București,…