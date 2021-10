Rata de incidență în Capitală a trecut de 10 la mia de locuitori. La cât a ajuns Pe langa discuțiile despre moțiunea de cenzura, avand in vedere faptul ca marți se va afla rezultatul votului ce va decide, practic, soarta Guvernului Cițu, continua sa existe preocupare și in privința situației generate de noul coronavirus și de cazurile de infectari cu COVID-19. La nivelul Capitalei, s-a aflat ca rata de infectare a continuat […] The post Rata de incidența in Capitala a trecut de 10 la mia de locuitori. La cat a ajuns first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in Capitala a ajuns, vineri, la 7,68 la mia de locuitori, anunța DSP București. In urma cu o luna, rata de infectare a fost 0,85 la mia de locuitori. Rata de infectare in Capitala este in continua creștere și vineri a ajuns la de 7,68 la mia de locuitori. Joi, rata de infectare…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este, astazi, in Bucuresti, de 4,1 la mia de locuitori. Aceasta valoare a fost comunicata de catre Directia de Sanatate Publica, a informat subprefectul Capitalei, Antonela Ghita.Cu o zi in urma, vineri, incidenta COVID a fost de 3,77 la…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este, in Bucuresti, de 3,77 la mia de locuitori. Aceasta valoare a fost comunicata de catre Directia de Sanatate Publica, a informat subprefectul Capitalei, Antonela Ghita.O sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) va fi convocat joi, dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns azi la 3,65 la mia de locuitori. In ședința se vor discuta noi masuri care se vor adopta la nivelul Capitalei.Rata de infectare cu noul coroanvirus in București…

- Inevitabilul s-a produs, astfel ca București va intra de astazi in scenariul roșu dupa ce rata de infectare Covid-19 a atins 3, 3 la mia de locuitori. Astfel, Capitala va intra alaturi de județele Timiș, Satu-Mare și Ilfov in scenariul roșu, ceea ce inseamna ca multe activitați se vor putea desfașura…

- Rata de infectare in București a urcat duminica la 2,44 la mia de locuitori, de la 2,33, cat fusese ieri, a anuntat subprefectul de București, Antonela Ghita. In Hotararea de Guvern care prelungește starea de alerta (HG 932 din 9 septembrie 2021) se stabilesc doua praguri de la care se impun interdicții…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis in sedinta de astazi sa mentina obligativitatea purtarii mastii de protectie pe o raza de 50 metri in jurul unitatilor de invatamant pentru cei care stationeaza in acest perimetru.

- Subprefectul Municipiului Bucuresti Florela-Antonela Ghita a declarat ca DSP a comunicat o incidenta COVID-19 de 2,05 la mia de locuitori pentru Capitala. Intrebata de jurnalisti, joi, cand va avea loc sedinta Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta pentru noi masuri in Capitala,…