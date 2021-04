Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a anuntat ca o sedinta a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta ar putea avea loc in prima partea a zilei de duminica pentru a decide deschiderea salilor de spectacol, a restaurantelor si cafenelelor la o capacitate de 30% in Bucuresti, in cazul in care rata…

- O parte dintre restrictiile de circulatie impuse in urma cu aproape doua luni in Capitala vor fi ridicate, dupa ce rata de incidenta a infectarilor cu Sars-Cov-2 a scazut luni sub 3,5 la mia de locuitori. Potrivit DSP București, rata de incidența in Capitala a scazut la 3,46 la mia de locuitori. Prefectul…

- Capitala este aproape de relaxare. Incidența infectarilor a scazut la 3,68 de infectari la mia de locuitori, duminica, in București, fiind raportate 335 de noi cazuri de imbolnaviri cu Covid-19. Prefectul Capitalei susține ca probabilitatea ca incidența sa scada sub 3,5 la mie este destul de mare. Alin…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat, la B1 TV, ca la nivelul municipiului București rata de infectare era duminica de 3,68 de cazuri la o mie de locuitori și se așteapta ca aceasta sa ajunga „poate chiar” luni sub 3,5, informeaza News.ro . Alin Stoica a explicat ca in momentul in care Capitala…

- Rata de incidența in Capitala a scazut sub 7 cazuri la mia de locuitori, potrivit Direcției de Sanatate Publica. Astazi valoarea inregistrata este de 6,85 la mia de locuitori, dupa o saptamana in care incidența a stagnat la puțin peste 7 la mie.

- Alin Stoica, prefectul Capitalei, a declarat sambata, 27 martie, inainte de ședința Comitetului Municipal pentru Situațiia de Urgența privind instituirea noilor restricții din București, ca se vor aplica regulile din ordinele miniștrilor, instituite joi de Guvern și publicate in Monitorul oficial, informeaza…

- Potrivit datelor facute publice de DSP, in aceasta dimineața, Capitala a ajuns la o rata de infectare de 6.22 la mie. Conform prevederilor legale in vigoare, orașele care au o rata de infectare mai mare de 6 la mie sunt obligate sa intre in carantina. Autoritațile discuta la aceasta ora și au in vedere…

- Trei sectoare ale Capitalei sunt colorate in rosu, dupa ce pragul de trei infectari la mia de locuitori a fost depasit, conform datelor publicate de Guvern in premiera , informeaza G4media . Sectorul 1 are cea mai mare rata de incidența COVID-19 din București, de 3,98 la mie in ultimele 14 zile. Pe…