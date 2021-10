Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare a ajuns, marți, la 10,31, un nou record pentru Capitala. Rata de incidența cumulata calculata la 14 zile, așa cum a fost anunțata de DSP București:5.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 10.314.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 9.643.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 8.982.10.2021 – ora…

- Rata de infectare in București a atins un nou record, asta dupa ce incidența cazurilor se apropie semnificativ de 9 la mia de locuitori. In urma cu scurt timp, numarul cazurilor a explodat, astfel astazi s-a ajuns la 8,98. Autoritațile s-au vazut nevoite sa introduca noi restricții, care au intrat in…

- Capitala a inregistrat cea mai mare rata de infectare de la inceputul pandemiei și anume 8,28 de noi cazuri la mia de locuitori. Sectorul 1 are cea mai mare incidența dintre sectoare, respectiv 10,23 la mie. Potrivit DSP București, situația se prezinta astfel: -Sectorul 1: rata de infectare de 10,23…

- Rata de infectare a ajuns la un nou record in Capitala. DSP a anunțat ca astazi se inregistreaza 8.28 cazuri la mia de locuitori.Rata de incidența cumulata calculata la 14 zile.2.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 8.281.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 7.6830.09.2021 – ora 10:00 – valoarea de 6.6429.09.2021…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat luni, 27 septembrie, 2.559 de noi infectari cu coronavirus in București, aproape jumatate din totalul raportat la nivel național. Este cel mai mare numar raportat de la debutul pandemiei in Capitala, precedentul varf fiind atins pe 25 martie cand au fost raportate…

- Rata de infectare COVID in București a ajuns, luni, la 4,95 la mie, cifrelor anunțate de DSP București. Incidența este in creștere fața de ziua precedenta cand era de 4,35. Direcția de Sanatate Publica a anunțat, in aceasta dimineața, o incidența de 4,95 la mia de locuitori. Pe 1 septembrie, rata incidentei…

- Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este, astazi, in Bucuresti, de 4,1 la mia de locuitori. Aceasta valoare a fost comunicata de catre Directia de Sanatate Publica, a informat subprefectul Capitalei, Antonela Ghita.Cu o zi in urma, vineri, incidenta COVID a fost de 3,77 la…

- Pana astazi, 5 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.106.008 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.058.587 de pacienți au fost declarați vindecați.