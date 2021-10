Stiri pe aceeasi tema

- Incidența COVID-19 in Spania a scazut, joi, sub 50 de cazuri la 100.000 de locuitori, pentru prima data in 15 luni, ajungand astfel la pragul considerat cu „risc scazut” de catre Ministerul Sanatații,

- Spania a anuntat miercuri ca a vaccinat 70% din populatie cu doua doze de vaccin pentru Covid-19, indeplinind obiectivul stabilit de guvern pentru luna august, in timp ce rata de incidenta continua tendinta descendenta din ultima luna, dupa o crestere puternica, transmit Reuters și news.ro. Cu peste…

- Cu peste 66 de milioane de doze administrate, 70,3% din populatia Spaniei a fost vaccinata complet pana pe 31 august, in timp ce 77% a fost vaccinata partial, arata datele Ministerului Sanatatii, informeaza Reuters, citata de News.ro . Spania și-a indeplinit, astfel, obiectivul stabilit de guvern pentru…

- O a treia doza a vaccinul anti-Covid-19 produs de Pfizer a imbunatatit semnificativ protectia fata de infectare si simptomele grave ale bolii printre israelienii cu varste de la 60 de ani in sus, comparativ cu cei care au primit doua doze, arata datele publicate ieri de Ministerul Sanatatii, conform…

- Numarul americanilor care au depus saptamana trecuta cereri pentru alocatii de somaj a scazut la cel mai redus nivel din ultimele 17 luni, pe fondul redresarii pietei fortei de munca in urma pandemiei de coronavirus (Covid-19), transmit AP si Reuters. Departamentul Muncii din SUA a anuntat…

- Vanzarile de automobile noi din Marea Britanie au scazut, luna trecuta, cu 29,5%, la cel mai redus nivel atins din iulie 1998, din cauza deficitului de semiconductori si a cresterii numarului cazurilor de Covid-19, potrivit Societatii comerciantilor si producatorilor de vehicule (SMMT), transmite Reuters.

- „Ziua libertații” din Marea Britanie, in care au fost ridicate restricțiile anti-Covid, a venit cu o prabușire a lirei sterline la cel mai scazut nivel al sau din ultimele trei luni, in contextul in care pare ca prudența a dominat piețele globale, iar investitorii s-au indreptat spre monede mai sigure,…

- Numarul americanilor care au depus saptamana trecuta cereri pentru alocatii de somaj a scazut la cel mai redus nivel din ultimele 16 luni, pe fondul redresarii pietei fortei de munca in urma pandemiei de coronavirus (Covid-19), transmit AP si Reuters.Departamentul Muncii din SUA a anuntat joi ca numarul…