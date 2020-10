Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti se va reuni luni pentru a discuta scenariul de functionare a unitatilor de invatamant pentru urmatoarele 14 zile. "Avand in vedere situatia epidemiologica actuala, ISMB a propus Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti convocarea Comitetului…

- Grupul pentru Comunicare strategica a anuntat in ultimele 24 de ore 708 de cazuri noi de Covid-19 in Capitala. De asemenea, in județul Alba incidența cazurilor la o mie de locuitori a ajuns la 3.67, in Cluj este de 3.33, iar in Harghita de 3.28. Grupul pentru Comunicare Strategica a…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis miercuri situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizata. Potrivit acestora, județul Alba se afla pe primul loc cu incidența de … (anterior 3.06), dupa București. In funcție de acest indicator se iau deciziile cu privire la restricțiile impuse la…

- Municipiul Bucuresti prezinta cea mai mare incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus calculata in ultimele 14 zile la mia de locuitori, informeaza luni Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, incidenta cazurilor de infectare in Bucuresti este de 3,19.

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis luni situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizata. Potrivit acestora, județul Alba se afla pe primul loc cu incidența de 2.95, dupa București, care are 3.19. In funcție de acest indicator se iau deciziile cu privire la restricțiile impuse la nivel…

- "Astazi au fost inaintate de catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti catre Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti alte 18 dosare, dintre care 15 pentru trecere in scenariul rosu si 3 pentru revenire la scenariul galben", a precizat Roxana Cercel. Potrivit…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), convocat luni in sistem in sistem electronic, a decis modificarea scenariului de functionare in 10 unitati de invatamant din judet, in contextul confirmarii a noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 in randul elevilor din comunitatile respective,…

- „Este vorba despre școala centrala și o gradinița, «Zana Florilor». Au solicitat, prin decizia consiliului de administrație, care a fost transmisa la inspectoratul școlar azi. Așteptam sa se intruneasca Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgența ca sa dea și hotararea pentru scenariul…