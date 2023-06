Rata de îmbolnăvire cu diabet va crește alarmant în următorii 30 de ani. Care sunt cauzele Fiecare tara din lume se va confrunta cu o crestere a numarului de cazuri de diabet in urmatorii 30 de ani in absenta unor actiuni in acest sens, conform unui nou studiu global. In prezent, exista 529 de milioane de persoane in lume cu diabet zaharat, a constatat studiul condus de cercetatorii de la Institutul […] The post Rata de imbolnavire cu diabet va crește alarmant in urmatorii 30 de ani. Care sunt cauzele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

