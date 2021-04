Rata de deces din cauza COVID-19, printre cele mai mici. Arafat: Țara noastră a controlat bine pandemia de coronavirus Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) Raed Arafat a comparat situația Romaniei privind rata de mortalitate din cauza COVID-19 la 10.000 de locuitori cu cea a altor țari. Romania are o rata de mortalitate din cauza COVID-19 de 12 cazuri la 10.000 de locuitori, astfel ca țara noastra a controlat bine pandemia de coronavirus, a explicat Raed Arafat in direct la Digi24. Aceasta valoare este puțin mai ridicata decat in Germania și Elveția (11 decese la 10.000 de locuitori) și Norvegia și Finlanda (10 decese la 10.000 de locuitori), potrivit datelor prezentate de șeful DSU la Digi24.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a controlat bine pandemia de coronavirus, susține secretarul de stat Raed Arafat, care a prezentat o situație comparata pe mai multe țari privind un singur indicator: rata de mortalitate din cauza COVID la 10.000 de locuitori. Țara noastra are una dintre cele mai mici rate de mortalitate, in…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat vineri o noua hotarare prin care a fost actualizata lista tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Pe lista se regasesc tari ca Bulgaria,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat , vineri seara, lista zonelor cu risc epidemiologic. Prin Hotararea 21 a fost aprobata noua lista cu țarile/zonele/teritoriile de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania…

- Costul cu forța de munca la nivelul țarilor Uniunii Europene a variat anul trecut între 6,5 euro și 45,8 euro pe ora, relateaza Haberler, citat de Rador. Oficiul European de Statistica (Eurostat) a publicat datele referitoare la costurile orare ale forței de munca în cele 27 de state…

- In curand va fi prezentata forma pașaportului digital de vaccinare prin care cetațenii europeni vor putea circula fara restricții. Comisia Europeana va prezenta luna aceasta o propunere in acest sens. „In privința intrebarii despre cum ar putea arata pașaportul verde digital: vom inainta o propunere…

- Pașaportul de vaccinare anti-coronavirus a imparțit Europa in țari care sunt de acord cu implementarea unor certificate care ne-ar putea permite sa calatorim fara restricții și in țari care sunt contra. Romania se opune. In tot acest timp, Asociația Internaționala de Transport Aerian ( IATA ) solicita…

- Uniunea Europeana ar trebui sa trimita vaccinuri impotriva COVID-19 in statele balcanice vecine si sa faca mai mult pentru combaterea coronavirusului in tarile din Parteneriatul Estic, afirma intr-o scrisoare comuna expediata miercuri Comisiei Europene de ministrii de externe din 13 state membre,…

- Romania s-a alaturat demersului comun al unor state membre UE privind dezvoltarea unui mecanism european pentru accesul statelor din cadrul Parteneriatului Estic (PaE) la vaccinul anti-COVID-19, arata un comunicat MAE transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu,…