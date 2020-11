Rata creditelor neperformante în sistemul bancar românesc a coborât până la 4,06% la finele lunii septembrie Desi îngrijorarile privind situatia creditelor neperformante încep sa se simta în rândul bancherilor, rata creditelor neperformante îsi continua procesul de scadere, scrie FinEco24News. Dupa ce se diminuase de la 4.35% în iulie pâna la 4.31% în august (conform datelor BNR), sfârsitul lunii septembrie aduce rata undeva înspre minimul istoric – la finele lui septembrie NPL a fost de 4,06%, conform surselor din piata. &"Este de asteptat însa ca acest indicator sa înceapa sa creasca usor pâna la sfârsitul anului,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

