- In luna mai 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6.358 lei, cu 85 lei (-1,3%) mai mic decat in luna aprilie, iar castigul salarial mediu net a fost 3.928 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 39 lei (-1,0%), anunța INS.

- Consumul de paine și produsele de franzelarie s-a redus, in 2021, conform datelor Institutului National de Statistica, spre deosebire de celelalte alimente de baza pentru care cererea a crescut. Astfel, consumul mediu lunar de paine și produse de panificație pe ansamblul gospodariilor a fost de 7,38…

- Romania a importat, in primele patru luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 802.800 tone echivalent petrol (tep), cu 6,1% (51.900 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia interna…

- "Daca vrem sa ne atingem obiectivele in termeni de decarbonizare a energiei si sa avem o aprovizionare stabila cu energie vom avea nevoie de diferite surse de energie, inclusiv energia hidro. Va fi principala sursa de energie Nu cred, dar cu siguranta va juca rolul sau minor, a spus Sinkevicius, cu…

- Rata creditelor neperformante era, la finele primului trimestru din 2022, de 3,31%, fata de 3,35% la sfarsitul anului trecut, conform datelor centralizate de Banca Nationala a Romaniei. In martie 2022, in Romania erau 34 de institutii de credit, din care opt sucursale ale unor banci straine. Activele…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis afirma ca nu exista in acest moment, la nivelul coalitiei de guvernare, o decizie privind schimbarea sistemului de impozitare si nu crede ca acest lucru se va intampla foarte curand. „Discutii evident sunt si este…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intalnit, sambata, cu presedintele Republicii Lituania, Gitanas Nauseda, care a venit intr-o vizita de solidaritate in tara noastra. Cei doi presedinti au discutat despre noul context regional, ca urmare a razboiului purtat de Rusia in Ucraina, si-au…