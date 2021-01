Rața care face surf, atracția unei plaje din Australia A fost botezata simplu Rața și face senzație pe o plaja din Australia. Este animalul de companie al unei familii, care a prins gustul balacelii in ocean. Pasarea, foarte prietenoasa, ii incanta pe oameni cu pasiunea ei pentru surf și nici macar nu are nevoie de o placa pentru asta. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

