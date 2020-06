Stiri pe aceeasi tema

- INS anunța o rata a inflatiei in scadere la 2,7%, in aprilie, dar precizeaza ca a schimbat modul de calcul dupa inchiderea unor activitați din cauza pandemiei Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,7% in luna aprilie a acestui an, de la 3% in luna martie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 0,7% in martie, in scadere comparativ cu 1,2% luna precedenta, si de 1,2% in Uniunea Europeana, de asemenea in declin fata de 1,6% luna anterioara, tarile membre UE cu cea mai ridicata inflatie fiind Ungaria, Polonia, Cehia si Romania, arata datele publicate…

- Alimentele au inregistrat cea mai mare creștere a prețurilor, in luna martie comparativ cu februarie, respectiv de 1,46%. Astfel, daca o persoana consuma pe mancare 1.000 de lei in februarie, in urmatoarea luna a mai trebuit sa scoata din buzunar inca 14,6 lei, potrivit Hotnews. Bineințeles, depinde…

- Cartofii, fructele proaspete, serviciile postale si tutunul s-au scumpit cel mai mult in luna martie a acestui an fata de luna precedenta, in timp ce ouale, combustibilii si serviciile de transport aerian s-au ieftinit, arata datele publicate vineri de Institutul Național de Statistica (INS). Cartofii…

- Rata anuala a inflatiei s-a mentinut in martie la 3%, la fel ca in februarie, a anuntat vineri Institutul National de Statistica (INS), care arata ca in martie marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,11% fata de martie 2019, serviciile cu 3,8%, iar marfurile nealimentare cu 1,39%.

