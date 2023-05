Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Statistica a publicat datele privind inflatia: 1. Indicele preturilor de consum (IPC) – indicator pentru determinarea inflatiei la nivel national ▪ Indicele preturilor de consum in luna aprilie 2023 comparativ cu luna martie 2023 este 100,75%. ▪ Rata inflatiei de la inceputul…

- Rata anuala a inflatiei va continua probabil sa scada pe o traiectorie aproape similara celei previzionate anterior, coborand la nivelul de o cifra in trimestrul 3 din 2023, conform unui comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei. Consiliul de administratie al BNR a analizat si aprobat, in sedinta…

- Rata inflației a scazut in martie insa se afla la un nivel ridicat. Din aceasta cauza platim mai mult pentru alimentele pentru Paște. Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei spune ca masa de Paște din acest an va fi mai scumpa cu aproape un sfert insa prezinta…

- Rata anuala a inflatiei in luna martie 2023, comparativ cu luna martie 2022, a coborat la 14,5-, de la 15,5- in februarie, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). "Indicele preturilor de consum in luna martie 2023 comparativ cu luna februarie 2023 este 101,01-. Rata inflatiei…

- Rata anuala a inflatiei a coborat cu un punct procentual, de la 15,5% in februarie, la 14,5% in martie, potrivit datelor publicate joi, 13 aprilie, de Institutul National de Statistica. Rata inflației in martie 2022 era de 10%.Potrivit INS, in martie 2023, cel mai mult s-au scumpit zaharul (60,91%),…

- Rata anuala a inflației a crescut ușor luna trecuta comparativ cu ianuarie, ajungand la 15,52% fața de 15,07% anterior, reiese din datele publicate luni de Institutul Național de Statistica, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Inflația este de neoprit și in luna februarie, cand a fost inregistrata o creștere de 15,5%. Alimentele au inregistrat cea mai ridicat nivel al inflației: 22%. Rata anuala a inflatiei in luna februarie 2023 comparativ cu luna februarie 2022 este 15,5%, dupa ce prețurile marfurilor alimentare a urcat…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 este 15,1-, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4-. Preturile de consum in luna ianuarie 2023 comparativ…