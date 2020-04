Rata anuală a inflaţiei s-a menţinut la 3% în martie Rata anuala a inflatiei s-a mentinut la 3% in martie Rata anuala a inflatiei s-a mentinut la 3% in luna martie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,11%, serviciile cu 3,8%, iar marfurile nealimentare cu 1,39%, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Preţurile de consum în luna martie 2020 comparativ cu februarie au urcat cu 0,5%, iar faţă de decembrie 2019 avansul a fost de 1,16%. Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 2,7%. Rata medie a preţurilor de consum în ultimele… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

