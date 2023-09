Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna iulie 2023 la 9,4%, de la 10,3% in iunie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 16,24%, cele nealimentare cu 4,25%, iar serviciile cu 11,65%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri.In iulie comparativ cu iunie,…

- Inflatia a scazut sub pragul psihologic de 10%, semn ca preturile continua sa se tempereze. Astazi Institutul National de Statistica a anuntat ca inflatia in luna iulie a acestui an a ajuns al 9,4%. Este cea mai mica cifra din ultimul an si jumatate.

- Instituția condusa de Mugur Isarescu a schimbat in creștere estimarile privind rata inflației pentru finalul lui 2023, este vorba de 7,5%. In luna mai, se estima o inflatie de 7,1%.In privința finalului anului 2024, prognoza actualizata a ratei inflației este de 4,4%.„Este scenariul de baza. Cel mult…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, prezinta miercuri Raportul trimestrial asupra inflatiei. Rata anuala a inflatiei va cobori la nivelul de o cifra in debutul trimestrului III 2023 si in proximitatea intervalului tintei la finele orizontului proiectiei, a anuntat, luni, Banca…

- In luna iunie a acestui an, pretul zaharului a fost cu 55% mai mare comparativ cu iunie 2022, cel al cartofilor a urcat cu 32,46%, in timp ce legumele si conservele de legume s-au scumpit cu 31,83%, iar untul cu 30,49%. Pretul uleiului a scazut, in ritm anual cu 8,17%. Fata de luna mai a acestui an,…

- Rata anuala a inflatiei a scazut usor in luna iunie a acestui an, la 10,3%, de la 10,64% in mai, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 17,88%, cele nealimentare cu 4,84%, iar serviciile cu 11,5%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate joi, 13 iulie.In…

- Rata anuala a inflatiei in luna iunie 2023 comparativ cu luna iunie 2022 este 10,3%, comparativ cu 10,6% in luna mai, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). „Indicele preturilor de consum in luna iunie 2023 comparativ cu luna mai 2023 este 100,40%. Rata inflatiei…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 7,1% in mai, de la 8,1% in aprilie, in timp ce Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Letonia, Estonia, Lituania si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate vineri de Oficiul European…