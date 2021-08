Rata anuală a inflaţiei la 5% în luna iulie 2021 Rata anuala a inflatiei a urcat la 5% in luna iulie 2021, de la 3,9% in iunie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,64%, serviciile cu 2,74% iar marfurile alimentare cu 2,33%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Preturile de consum in luna iulie 2021 comparativ cu luna iunie 2021 au crescut cu 1% iar de la inceputul anului (iulie 2021 comparativ cu decembrie 2020) majorarea preturilor a fost de 4,4%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (august 2020 - iulie 2021) fata de precedentele 12 luni (august 2019 - iulie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 5% in luna iulie 2021, de la 3,9% in iunie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,64%, serviciile cu 2,74% iar marfurile alimentare cu 2,33%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Preturile…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 5% in luna iulie 2021, de la 3,9% in iunie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,64%, serviciile cu 2,74% iar marfurile alimentare cu 2,33%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Preturile de consum…

- In intervalul iunie 2020-iunie 2021, alimentele s-au scumpit cu 2,17%, preturile de consum au crescut cu 0,3% in luna iunie 2021 comparativ cu luna mai 2021, iar rata anuala a inflației a ajuns la 3,9%, arata datele publicate marți, 13 iulie, de Institutul Național de Statistica ( INS ). Toate alimentele…

- ”Preturile de consum in luna iunie 2021 comparativ cu luna mai 2021 au crescut cu 0,3%. Rata inflatiei de la inceputul anului (iunie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 3,4%. Rata anuala a inflatiei in luna iunie 2021 comparativ cu luna iunie 2020 este 3,9%”, arata datele INS. Rata medie a preturilor…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna mai a acestui an, de la 3,2% in aprilie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,70%, marfurile alimentare cu 1,52%, iar serviciile cu 2,78%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de consum…

- ”Preturile de consum in luna mai 2021 comparativ cu luna aprilie 2021 au crescut cu 0,5%. Rata inflatiei de la inceputul anului (mai 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 3,1%. Rata anuala a inflatiei in luna mai 2021 comparativ cu luna mai 2020 este 3,8%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna mai a acestui an, de la 3,2% in aprilie. Marfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,70%, marfurile alimentare cu 1,52%, iar serviciile cu 2,78%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de consum in luna mai…

- Rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2021, comparativ cu luna aprilie 2020, este 3,2%, anunța Institutl Național de Statistica. Preturile de consum in luna aprilie 2021 comparativ cu luna martie 2021 au crescut cu 0,5%. Rata inflatiei de la inceputul anului (aprilie 2021 comparativ cu decembrie…