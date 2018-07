Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei s-a situat la 5,4% in iunie 2018, in scadere usoara cu 0,01 puncte procentuale fata de luna precedenta (5,41%), pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,86%, a celor nealimentare cu 7,82% si a serviciilor cu 2,58%, potrivit datelor anuntate miercuri de Institutul National…

- Suntem in plina vara, iar comerțul cu fructe, legume și verdețuri proaspete este tot mai solicitat. Prin vizita la piața centrala, am observat schimbari, asta insemnand prețuri mai mici la fructe, legume și sortiment de verdețuri.

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna mai la 5,41%, cel mai inalt nivel din februarie 2013, cand a fost 5,65%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). In aprilie, rata anuala a inflatiei a crescut…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,75%, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează dobânzile…

- In martie 2018, rata anuala a inflatiei a urcat la 5% de la 4,7% in luna precedenta, pe fondul scumpirii marfurilor nealimentare cu 6,57%, a celor alimentare cu 4,01% si a serviciilor cu 2,9%. O rata mai mare a inflatiei anuale a fost consemnata in luna iunie 2013, cand preturile de consum au urcat…

