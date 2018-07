Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat o rata anuala a inflatiei de 4,6% in luna mai, cea mai mare din Uniunea Europeana (UE), de peste doua ori mai mare decat media din cadrul UE, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. Rata anuala a inflatiei in statele membre UE a fost de 2% in luna mai, in crestere…

- Romania a inregistrat in luna mai cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre tarile europene, de 4,6%, fata de o medie de 2% in UE, a anuntat vineri Eurostat. In luna aprilie, rata anuala a inflatiei calculata pentru Romania a fost de 4,3%. Potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica,…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna mai la 5,41%, cel mai inalt nivel din februarie 2013, cand a fost 5,65%, in conditiile in care cartofii s-au scumpit cu 18,56% fata de decembrie 2017, potrivit datelor publicate marti de Institutul…

- Eurostat calculeaza rata anuala a inflatiei ca variatie a indicelui armonizat al preturilor de consum intr-o luna, comparativ cu aceeasi luna a anului precedent, in timp ce rata lunara compara indicii din ultimele doua luni. Potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna aprilie la 5,2%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care fructele proaspete s-a scumpit cu 13,9% fata de decembrie 2017, potrivit datelor publicate luni de Institutul…

- Inflația a atins un nivel ingrijorator iar cauza este cat se poate de neobișnuita. Nivelul atins de scumpirea prețurilor a depașit prognozele BNR, iar ”vinovații” sunt…fructele și biletele de avion, arata Institutul Național de Statistica! Preturile de consum in luna aprilie 2018 comparativ cu luna…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna martie la 5%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care citricele s-a scumpit cu 11,79% fata de decembrie 2017, potrivit datelor publicate joi de Institutul National…

