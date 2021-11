​Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2021, se apropie de 8% Rata anuala a inflatiei in luna octombrie 2021, comparativ cu cea din luna octombrie 2020 este de 7,9%, au transmis, miercuri, oficialii INS. Aceasta se datoreaza creșterii prețurilor la gaze și la energie. BNR a menționat, marți, ca vom asista la o semnificativa inrautațire suplimentara a perspectivei inflației. ”Astfel, rata anuala a inflației este așteptata […] The post ​Rata anuala a inflatiei in luna octombrie 2021, se apropie de 8% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

