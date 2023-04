Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 14,53% in martie 2023, de la 15,5% in februarie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 21,56%, cele nealimentare cu 11,06%, iar serviciile cu 10,83%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS ), date azi publicitatii.„Indicele…

- Rata anuala a inflatiei a fost de 15,5% in luna februarie 2023, in creștere fața de luna trecuta, cand a fost de 15,1%, arata datele publicate luni, 13 martie, de Institutul National de Statistica (INS). Rata inflației este aproape dubla fața de aceeași perioada a anului trecut. In februarie 2022, era…

- In acest moment, rata inflatiei a ajuns la 15,1%. Vorbim despre o usoara scadere fata de luna decembrie a anului 2022.Daca facem insa o comparatie cu luna ianuarie a anului 2022, vedem ca atunci rata inflatiei era de 8,4%, iar in martie 2022 era de 10,2%. Asadar, acum asistam la un anunt de la ministrul…

- Preturile de consum in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 au crescut cu 0,3%. Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 este 15,1%. Rata medie a modificarii preturilor de consum in ultimele 12 luni (februarie 2022 – ianuarie 2023) fata de precedentele…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 este 15,1%, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). Preturile de consum in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 au crescut cu 0,3%. Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie…

- ​BCR a revizuit in scadere la 8% prognoza de inflație pentru finalul anului 2023, de la 8,7%, datorita așteptarilor de ieftinire a materiilor prime agricole și a energiei, arata o nota transmisa investitorilor.

- Rata anuala a inflatiei a inregistrat o ușoara scadere pe finalul anului trecut, ajungand la 16,4% in decembrie 2022, de la 16,8% in noiembrie. Totuși, nivelul prețurilor de consum a continuat sa creasca, astfel incat acesta este dublu fața de decembrie 2021 pentru o serie de produse.

- Indicele preturilor de consum (IPC), care masoara costul unui cos larg de bunuri si servicii, a scazut luna trecuta cu 0,1%, in conformitate cu estimarea Dow Jones. Aceasta a echivalat cu cea mai mare scadere de la o luna la o luna din aprilie 2020, cand o mare parte din tara era in izolare pentru a…