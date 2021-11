Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 6,3% in luna septembrie 2021, de la 5,3% in august, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 8,71%, marfurile alimentare cu 4,26%, iar serviciile cu 3,75%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).

- De altfel, din cele 27 de state ale UE, in 26 a crescut inflația și intr-unul singur a ramas stabila.In Romania, rata anuala a inflatiei a urcat pana la 4% in august, de la 3,8% in iulie. Comparativ, in luna similara a anului precedent, rata anuala a inflatiei in Romania era de 2,5%.Pe de alta parte,…