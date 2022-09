Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,32% in luna august a acestui an, de la 14,96% in iulie, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare au urcat cu 18,22%, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 15,98%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,26%, conform datelor publicate luni…

- In timp ce UE incearca sa contracareze efectele crizei energetice și creșterea prețurilor, Spania se pregatește sa plafoneze prețurile la alimente, pe fondul inflației impovaratoare pentru oamenii de rand. Sunt șanse mari ca prețurile alimentelor de baza din Spania sa fie plafonate. Lista ar urma sa…

- Rata anuala a inflatiei in luna iulie 2022 comparativ cu luna iulie 2021 este 15%, scazand usor de la 15,1%, iar comparativ cu decembrie 2021 este 11%, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de consum in luna iulie 2022 comparativ cu luna iunie…

- Prețurile de consum din SUA au accelerat in luna iunie, in condițiile in care costurile cu benzina și alimentele au ramas ridicate, ceea ce a dus la cea mai mare creștere anuala a inflației din ultimii 40 de ani și jumatate și a consolidat argumentele pentru ca Rezerva Federala americana sa majoreze…

- ”Preturile de consum in luna iunie 2022 comparativ cu luna mai 2022 au crescut cu 0,8%. Rata inflatiei de la inceputul anului (iunie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 10,0%. Rata anuala a inflatiei in luna iunie 2022 comparativ cu luna iunie 2021 este 15,1%”, transmite marti INS. De asemenea,…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,1% in luna iunie a acestui an, de la 14,5% in mai, in conditiile in care preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 17,92%, cele ale marfurilor alimentare au fost mai mari cu 14,67%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 7,81%, conform datelor publicate marti,…

- Rata anuala a inflației va continua sa creasca pana la mijlocul trimestrului III, sub impactul șocurilor pe partea ofertei, dar intr-un ritm vizibil incetinit, urcand astfel moderat peste valorile prognozate in luna mai pe orizontul scurt de timp, susțin reprezentanții BNR. Determinante pentru inrautațirea…