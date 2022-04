Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,53% in luna februarie 2022, de la 8,35% in ianuarie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 9,33%, cele alimentare cu 8,84%, iar serviciile cu 6,08%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Deși ne plangem de o inflație uriașa, statisticile UE ne arata ca stam bine chiar și așa. Rata anuala a inflatiei in UE a fost in ianuarie de 5,6%, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Lituania (12,3%), Estonia (11%) si Cehia (8,8%). Date recente ale Eurostat Comparativ cu situatia din luna…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,35% in luna ianuarie 2022, de la 8,19% in decembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,18%, cele alimentare cu 7,24%, iar serviciile cu 5,66%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). CONSULTAȚI…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,19% in luna decembrie 2021, de la 7,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,73%, marfurile alimentare cu 6,69%, iar serviciile cu 4,49%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Fața de…

