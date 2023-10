Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a scazut in septembrie la 8,8%, de la 9,4% in august, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). „Rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2023 comparativ cu luna septembrie 2022 este 8,8%”, arata, joi, datele publicate de INS. Institutia…

- Inflatia a scazut in luna septembrie 2023 comparativ cu luna august, potrivit ultimelor date prezentate de Institutul National de Statistica. Rata anuala a inflatiei ramasese la nivelul de 9,4% in august, același comparativ cu luna iulie.Rata anuala a inflatiei a ajuns in luna septembrie 2023, la 8,8%,…

- Marfurile alimentare s-au scumpit cu 11,88%, in august 2023 fata de august 2022, marfurile nealimentare cu 6,98%, iar serviciile cu 11,72%. ”Indicele preturilor de consum in luna august 2023 comparativ cu luna iulie 2023 este 100,54%. Rata inflatiei de la inceputul anului (august 2023 comparativ cu…

- Rata anuala a inflatiei a scazut usor in luna august a acestui an, la 9,43%, de la 9,44% in iulie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 11,88%, cele nealimentare cu 6,98%, iar serviciile cu 11,72%. Cifrele provin din ultimul raport dat publicitații miercuri, 13 septembrie, de Institutul…

- Incepand cu data de 1 august, Guvernul a luat decizia de a plafona prețurile pentru o lista de 14 produse alimentare, in special cele din categoria ”coșului zilnic”. Conform datelor oficiale de la Institutul Național de Statistica, prețurile acestor bunuri au scazut considerabil, dupa ce s-a adoptat…

- Castigul salarial mediu net s-a ridicat in luna iulie 2023 la 4.565 de lei, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS).”In luna iulie 2023, castigul salarial mediu brut a fost 7.317 lei, cu 47 lei (-0,6%) mai mic decat in luna iunie 2023. Castigul salarial mediu net…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost 39.400 in al doilea trimestru al acestui an, in scadere cu 7.700 fata de trimestrul anterior, potrivit datelor furnizate luni de Institutul National de Statistica (INS).Rata locurilor de munca vacante estimata pentru trimestrul II 2023 a fost 0,77%, in scadere…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna iulie 2023 la 9,4%, de la 10,3% in iunie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 16,24%, cele nealimentare cu 4,25%, iar serviciile cu 11,65%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri.In iulie comparativ cu iunie,…