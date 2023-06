Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 10,64% in mai 2023, de la 11,23% in aprilie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 18,73%, cele nealimentare cu 5,15%, iar serviciile cu 11,16%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS).„Indicele preturilor de consum in…

- ”Indicele preturilor de consum in luna mai 2023 comparativ cu luna aprilie 2023 este 100,64%. Rata inflatiei de la inceputul anului (mai 2023 comparativ cu decembrie 2022) este 3,8%. Rata anuala a inflatiei in luna mai 2023 comparativ cu luna mai 2022 este 10,6%. Rata medie a modificarii preturilor…

- Rata anuala a inflatiei in luna martie 2023, comparativ cu luna martie 2022, a coborat la 14,5%, de la 15,5% in februarie, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).”Indicele preturilor de consum in luna martie 2023 comparativ cu luna februarie 2023 este 101,01%. Rata…