RAT Craiova vrea să plătească primăriei o redevenţă mai mică In prezent se aplica un procent din valoarea de amortizare a bunurilor concesionate. Societatea solicita sa concesioneze si 11 locatii pentru construirea de statii de asteptare pentru calatori. Consiliul Local (CL) Craiova are pe ordinea de zi a sedintei ordinare de joi un proiect de hotarare privind modificarea contractului de delegare a serviciului de transport public pe care municipalitatea l-a incheiat cu RAT SRL. Contractul respectiv a fost parafat in 2018, pentru o perioada de 10 ani. Societatea de transport public local solicita modificarea lui, invocand “alinierea clauzelor contractuale… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

