RAT Craiova mai amenajează 25 de staţii de aşteptare RAT SRL Craiova mai amenajeaza 25 de statii de asteptare pentru calatori. Procedura de achizitie publica a modulelor necesare construirii de noi adaposturi a fost lansata chiar in Ajun de Craciun si are ca termen limita de primire a ofertelor data de 12 ianuarie. Societatea detinuta de Primaria Craiova nu face altceva decat sa continue actiunea demarata in 2020 privind amplasarea de adaposturi noi pentru calatori, formate din module. RAT a achizitionat pana acum 55 de module, cu care a amenajat 22 de statii de asteptare a tramvaiului, si alte 71 de module, pentru 28 de adaposturi pentru calatori.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

