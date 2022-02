RAT Craiova, abonamente scumpe şi opţiuni puţine pentru călători RAT Craiova are preturi mari la bilete si abonamente, comparativ cu alte orase mari din intreaga tara, care au conditii de calatorie mai bune. In plus, oferta legata de tipurile de bilete si abonamente este foarte saraca in orasul nostru. In alte orase ai mult mai multe posibilitati legate de tipul biletelor sau abonamentelor pe care vrei sa le utilizezi. Conditiile de calatorie din Craiova s-au mai schimbat putin doar in ceea ce priveste autobuzele din Craiova. In acest moment avem 16 autobuze electrice, articulate, si 38 de autobuze Diesel. Insa, inca exista multe autobuze care abia se mai tarasc… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

