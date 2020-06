Stiri pe aceeasi tema

- Traiasca tovarașul Lucovid Orban-Ceaușescu ! despre lingaismul mental comunist cu ambalaj PNL-ist. Este titlul unui articol semnat de Lucian Postu, in 7iasi.ro. ” Felicitari pentru tot ceea ce faceți, domnule Președinte și Prim-ministru Ludovic Orban, și un sincer “La Mulți Ani!” Nu am modele in politica…

- O romanca in varsta de 44 de ani, care traia in Italia, a fost ucisa cu sange rece de un italian de 42 de ani. Barbatul a tras patru focuri de arma, iar femeia a murit pe loc, neavand nicio șansa de supraviețuire.

- Teodor Sasu, un barbat din Iași, a baut spirt contrafacut Sante Med și a scapat cu viața. Spirtul contrafacut a omorat la Iași 15 persoane, iar numarul total al morților se ridica la 17. Ieșeanul care a scapat cu viața a spus ca inițial s-a suparat ca nu s-a imbatat dupa ce a baut 4 litri de lichid…

- Mezzosoprana Maria Macsmin Nicoara este la limita intre viața și moarte, dupa ce a fost victima unui accident casnic produs in propria locuința. Aceasta se afla in aceste momente in coma, iar medicii sunt rezervați in privința șanelor de supraviețuire.

- Directorul Institutului de Medicina Legala din Iasi, dr. Diana Bulgaru, a declarat luni, presei, ca in sticlele cu spirt contrafacut concentratia alcoolului metilic era de 300 de ori mai mare comparativ cu doza letala, si a precizat ca se fac doua exhumari pentru a afla daca persoanele respective…

- Apeland la presa scrisa de acum 70 de ani, Libertatea reconstituie atmosfera zilelor de 1 Mai din Romania anilor 1949 si 1950.Pe 1 mai 1949, la aproape patru ani de la incheierea celui de-Al Doilea Razboi Mondial (septembrie 1945), Romania suferise schimbari radicale pe scena politica.Ion Antonescu…

- Anunț facut de Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) și de interes pentru mii de elevi din județul Iași. Astfel, Programul Euro 200, ce prevede stimularea achiziționarii de calculatoare, prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, pentru crearea de competențe in utilizarea…

- In vara lui 1971, județele Sibiu și Brașov sunt afectate de gripa ce se extinde, rapid, in toata țara. La București, varful epidemiei are loc pe 20 octombrie, in timp ce in Iași ”explodeaza” in a doua saptamana din noiembrie, cu 4.047 cazuri in șapte zile. Nicolae Ceaușescu mușamalizeaza totul, morții…