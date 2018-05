Stiri pe aceeasi tema

- Fostul tenismen Ilie Nastase a fost prins din nou de politisti, de aceasta data in timp ce conducea fara permis un scuter, plecand de la Spitalul Floreasca, au declarat vineri, pentru AGERPRES, oficiali din Brigada Rutiera. Nastase a fost luat de oamenii legii si dus din nou la sectia de politie. Politistii…

- Dupa ce a fost prins conducand sub influența bauturilor alcoolice, a injurat și scuipat polițiștii de la Rutiera, Ilie Nastase reacționeaza. Marele sportiv susține ca unul din oamenii legii „l-a dat cu capul de asfalt”.

- Fostul tenismen Ilie Nastase a condamnat la Antena 3 „agresivitatea politistilor“ care l-au oprit in trafic si l-au dus incatusat la sediul INML pentru recoltarea de probe biologice, dupa ce a refuzat testul cu aparatul alcooltest.

- Ilie Nastase, incatușat de poliție. A fost prins baut la volan, a devenit recalcitrant și a refuzat recoltarea probelor biologice. Nu e prima oara cand fostul numar 1 din tenis e intr-o asemenea ipostaza. De ce se imbata Ilie Nastase? A mai fost prins batut exact in același loc și a ramas și atunci…

- Politistii Biroului Rutier Dej au retinut, pentru 24 de ore, un tânar de 18 ani, din comuna Petru Rares, judetul Bistrita-Nasaud, care a fost depistat conducând a treia oara fara permis de conducere.”La data de 15 mai a.c., în jurul orei 14.00, politistii Biroului…

- Un barbat din comuna Vultureni, jud. Cluj, a fost retinut 24 de ore de catre politistii clujeni, dupa ce a fost depistat conducand a patra oara fara permis si sub influenta alcoolului La data de 12 martie, in jurul orei 23.10, politisti rutieri din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier…

- Un șofer a fost reținut de polițiștii clujeni dupa ce a fost prins de doua ori în aceeași zi conducând un autoturism, deși avea permisul suspendat.Mai exact, la data de 4 martie a.c., în jurul orei 20:00, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au…

- Un barbat de 39 de ani a ajuns in arestul Politiei, in conditiile in care a fost depistat la volanul unei masini aproape in coma alcoolica, iar oamenii au constatat ca acesta nu avea nici dreptul legal de a conduce un autoturism.